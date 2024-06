Za Luko Dončića in njegov Dallas v finalu navijal tudi Sergio Ramos

Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericksi v noči s petka na soboto končno vknjižil prvo zmago finalnih tekem lige NBA. Po treh porazih so se pred domačimi navijači veselili zmage, z njimi pa tudi navdušeno občinstvo, med katerimi je bil tokrat tudi Sergio Ramos . Nogometaš je v Dallas pripotoval s svojo družino, pred tekmo pa se je srečal s slovenskim košarkarjem in mu zaželel srečo.

Nekdanji nogometaš madridskega Reala in španske izbrane vrste je 25-letnemu Slovencu podaril svoje kopačke in dres s številko 15, ki ga je nosil v španski reprezentanci. Eni od deklet Lukove ekipe je podaril podpisan dres s posvetilom, košarkarju, ki je nekoč tudi sam igral za madridskega velikana pa še dres belega baleta s številko 4, posebnim posvetilom in podpisom. Tudi Luka mu je v zahvalo podaril podpisan dres zanj in za njegovega sina Sergia Ramosa mlajšega, ki je očeta sramežljivo spremljal med klepetom z Dončićem. Zvezdnika sta si v španščini izmenjala nekaj besed in se poslovila kot prijatelja.