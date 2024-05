Za Luko Dončića navijal tudi fant Taylor Swift

Nad Luko Dončićem že dolgo nismo navdušeni samo Slovenci. 25-letnik, ki blesti v ligi NBA, je v središču športnega sveta, zanj pa navija vedno več zvezdniških obrazov, ki na njegovih tekmah sedijo v prvih vrstah ob igrišču. Naš košarkarski as se trenutno s svojim moštvom Dallas Mavericks bori za finale lige, tekmo z Minnesoto pa si je prišel ogledat tudi Travis Kelce, fant pevke Taylor Swift in član moštva Kansas City Chiefs, ki je letos osvojilo Super Bowl.

Medtem ko se Luka Dončić s svojim moštvom prebija v finale lige NBA, ob pogledu na njegove mojstrovine uživajo tudi kolegi iz drugih športov. Na tekmi proti Minnesoti, na kateri je naš košarkarski as zadel 33 košev, sta ga na klopi ob igrišču opazovala in zanj navijala tudi Travis Kelce in Patrick Mahomes, oba člana moštva Kansas City Chiefs, ki je letos slavilo na Super Bowlu.

Video Mahomesa in Kelceja, ki sedita ob igrišču in mahata v kamero, je na uradnem profilu Dallasmavs objavilo tudi Lukovo moštvo, ob njem pa pripisalo: "Prisotna sta tudi naš človek Pat in fant Taylor Swift!" Prav slednji je nad Dončićem tako navdušen, da ga je počakal po tekmi in mu tudi v živo čestital, posnetki njunega srečanja pa so zaokrožili po spletu.

25-letni Slovenec pa ni znan le po svojih veščinah na igrišču, temveč tudi po svojem humorju, s katerim redno skrbi tudi za zabavne vložke, s katerimi pogosto nasmeji soigralce in druge člane ekipe. Občasno ima pri tem sicer tudi pomočnika. Nedavno je bil to znova Shaquille O'Neal, ki je že pravi poznavalec hrvaške in balkanske glasbe, katere ljubitelj je Luka. Ko je med ogrevanjem moštva v dvorani zazvenela pesem Prazan stan hrvaške skupine E. T., se je nekdanji košarkar, ki se že leta preizkuša kot didžej, pretvarjal, da prepeva skupaj s pevko.