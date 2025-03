Za Luko Dončića tokrat navijali igralki Kate Hudson in Queen Latifah

Moštvo Los Angeles Lakers je znova slavilo, tokrat so v Crypto.com Areni premagali ekipo Denver Nuggets. V prvih vrstah ob igrišču so jih znova bodrili zvezdniški navijači, med katerimi sta največ pozornosti pritegnili igralki Kate Hudson in Queen Latifah. Njuni podobi so na družbenem omrežju delili tudi na uradnem profilu kluba, oboževalci pa so bili navdušeni.