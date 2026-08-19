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Tuja scena

Za neodzivno Hayden Panettiere reševalce poklical brat njenega partnerja?

Nashville, 19. 08. 2026 16.14 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere in Brian Hickerson

Zabavno industrijo je pred dnevi pretresla novica o smrti igralke Hayden Panettiere, ki naj bi jo neodzivno v luksuznem stanovanju v Južni Karolini našel brat njenega spremljevalca Briana Hickersona, Zach Hickerson. Kot poroča TMZ, naj bi Brian med tem spal v sosednji sobi.

Ameriški tabloid je citiral dobro obveščene vire, ki so dejali, da naj bi Zach v nedeljo popoldne vstopil v stanovanje, kjer je na kavču v dnevni sobi našel neodzivno Hayden Panettiere, njegov brat pa je spal v sosednji sobi. Takoj je na pomoč poklical reševalce, ki so zvezdnico serije Heroji oživljali, a je bilo zanjo prepozno. Na kraju so jo razglasili za mrtvo. Stara je bila 36 let.

Hayden Panettiere in Brian Hickerson sta bila več let v nestanovitni zvezi.
Hayden Panettiere in Brian Hickerson sta bila več let v nestanovitni zvezi.
FOTO: Profimedia

Zach za Daily Mail smrti bratovega dekleta ni želel komentirati, ob tem pa je zaprosil za spoštovanje zasebnosti. Da je umrla, je v izjavi za javnost sporočil njen oče, kot so pozneje poročali ameriški mediji, pa naj bi bil vzrok smrti prevelik odmerek mamil. Mrliški oglednik je že opravil obdukcijo in potrdil, da njena smrt ni posledica kaznivega dejanja, ker je preiskava še v teku, pa uradnega vzroka smrti še niso sporočili.

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Hayden in Brian sta imela nestanovitno razmerje več let, zvezdnica pa naj bi njuno zvezo, ki sta jo nedavno znova obudila, skrivala pred prijatelji. "Če je bil Brian znova del njenega življenja, je to nekaj, o čemer ni govorila. Če z nekom preživiš težke čase in o tem tudi spregovoriš, nato pa se vrneš k njemu, se lahko tega sramuješ, zato skrivaš. Morda nam zato ni povedala, da je spet z njim," je za Page Six povedal vir blizu pokojne igralke.

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36-letnica je sicer v preteklosti večkrat javno spregovorila o težavah z odvisnostjo od opiatov in alkohola, po rojstvu hčerke pa se je borila tudi s poporodno depresijo.

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KOMENTARJI1

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devlon
19. 08. 2026 17.48
nekam veliko clankov na to temo
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