Za Ozzyjem Osbournom žalujeta tudi otroka iz prvega zakona

Dva od Ozzyjevih manj znanih otrok sta se pokojnemu očetu poklonila vsak na svoj način na družbenih omrežjih. Jessica in Louis Osbourne sta zvezdnikova otroka iz časa prvega zakona, ko je bil poročen s Thelmo Riley , posvojil pa je tudi njenega sina Elliota . 50-letni Louis se je očetu poklonil tako, da je svojo profilno fotografijo na Facebooku spremenil v črnino, Jessica pa v zgodbi na Instagramu delila objavo podkasta On With Mario Lopez in dodala pripis 'Počivaj v miru, Ozzy'.

Dolgoletna Ozzyjeva soproga Sharon in njuni trije otroci so novico o pevčevi smrti sporočili skupaj, v izjavi za javnost pa so zapisali: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes zjutraj umrl naš ljubljeni Ozzy Osbourne. Bil je s svojo družino in obdan z ljubeznijo." Podpisani Sharon, Aimeee, Kelly, Jack in Louis so zaprosili za spoštovanje zasebnosti v tem težkem času za družino.