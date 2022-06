Za papirnato zapestnico z zvezdniškega sojenja kupci ponujajo tisočake

Kljub temu, da je šest tednov dolgo sojenje, v katerem je Johnny Depp bivšo soprogo Amber Heard tožil zaradi obrekovanja, pred dnevi prejelo svoj epilog, se zdi, da dogodek ostaja trdno zasidran med oboževalci popularne kulture. To so očitno opazili tudi nekateri posamezniki, ki so sojenje spremljali znotraj dvorane.

Na spletu so se namreč pojavile papirnate zapestnice, ki so ob vstopu v sodišče delovale v vlogi vstopnice in brez katerih obiskovalci niso mogli vstopiti v sodno dvorano. Na prvi pogled povsem običajni papirnati trak je zaradi svoje povezave z zvezdniškim sojenjem postal pravi hit, saj se sedaj na spletu prodaja tudi za več tisoč evrov.

"Na dražbi je 1 od 100 dejanskih zapestnic, ki so bile izdane na 20. dan sojenja Depp proti Heard. To je bil prvi dan zadnjega tedna sojenja in eden najbolj pestrih dni celotnega sojenja," je v opis oglasa na eBayju zapisal neznanec, ki se je odločil za prodajo zapestnice in v nadaljevanju pojasnil, da modro obarvana zapestnica pomeni, da ni bil prisoten zgolj v preddverju dvorane temveč prav v osrčju dogajanja.

"To je del zgodovine kulture slavnih. Zapestnice niso modne ali posebej izdelane, so vaše tipične papirnate zapestnice, ki jih vidite na dogodkih. Šerifi so jih označili za lastne namene, da bi ugotovili, komu je bil dovoljen vstop v sodno dvorano," je še zapisal prodajalec, ki se je odločil, da bo zapestnico postavil kar na dražbo. Zdi se, da je z odločitvijo za prodajo zadel loterijo, saj je za zapestnico še pred koncem dražbe prejel ponudbo v višini 4.660 evrov.