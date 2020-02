Za popoln videz J.Lo porabil 10 ur

J.Lo je navdušila do potankosti dodelanim nastopom in z brezhibnim videzom.

Da je bila J.Lo med nastopom videti popolno, je poskrbel priznani 49-letni vizažist Scott Barnes , ki je na Instagramu zapisal: "Za mejk up J.Lo na Super Bowlu sem potreboval deset ur, veliko 'bronzerja' in policijsko spremstvo do stadiona." Za pevkino bujno pričesko in čudovite valovite lase pa je poskrbel mojster pričesk Chris Appleton .

Scott je za revijo Elle razkril, kako so potekale priprave in kako je ustvaril popoln videz: "Začeli smo ob 10. uri zjutraj. Ob 10.30 smo prišli na dom Jennifer Lopez. Ona je še imela neke vaje, mi pa smo pripravili vse potrebno. Začeli smo urejati njene nohte, lase in nazadnje še mejkap. Ampak nisem še končal, ob policijskem spremstvu sem zapustil hišo okrog 15. ure. Ja, prav ste slišali, policijsko spremstvo. Ličiti sem jo ponovno začel ob 16.45, z delom pa sem končal ob 17.30," je potek dela opisal Scott, ki je navdih za mejkap dobil pri Versacejevih supermodelih iz 90. let, med katerimi sta bili tudiLinda Evangelista in Christy Turlington.