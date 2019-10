Za poroko zapravila več kot pol milijona evrov

Justin Bieber in Hailey Baldwin (ki je po poroki uradno prevzela priimek soproga) sta se sicer uradno poročila na skrivni poroki lani 13. septembra leta 2018. Tokrat pa sta želela še eno poroko. Tako sta za cerkveno poroko in praznovanje izbrala luksuzni hotel ob reki May. Na poroko sta povabila le družino in peščico najbližjih prijateljev, med njimi pa je bilo tudi nekaj zvezdniških imen, kot so Usher, Kenny Hamilton, Ed Sheeran, Kylie in Kendall Jenner, Jaden Smith... Po pisanju tujih medijev je bilo na poroko povabljenih 36 svatov, na samo slavje pa okoli 150 ljudi.

O poroki zaljubljenca nista želela veliko govoriti, bolj zgovorni so bili njuni prijatelji: "Oba menita, da je pomembno, da se tudi pred Bogom opravi verski obred. Po letu dni se je njuna ljubezen še okrepila, zato je navdušujoče, da sta ponovila svoje zaobljube," so zaupali medijem.

Mediji so se dokopali tudi do podatkov, koliko ju je druga poroka stala. Za organizacijo poroke sta najela slavno Mindy Weiss, ki je načrtovala poroke mega parov, kot sta Fergie in Josh Duhamel ter Ellen Degeneres inPortia de Rossi. Njen honorar pa je znašal skoraj 140 tisoč evrov. Slavna zakonca tudi pri hrani nista varčevala – za pogostitev naj bi odštela kar 85 tisoč evrov.

Potem je treba dodati na račun še najem luksuznega hotela, delo natakarjev, sommelierjev, daril, ki so jih goste dobili ... Ne gre tudi mimo davka, ki ga imajo v Južni Karolini. Ker nevesta še ni razkrila cele poročne obleke, novinarji ne morejo določiti cene, so pa že izračunavali, koliko so jo stali diamantni uhani – nosila je namreč diamante znamke Tiffany, ki so ocenjeni na več kot 110 tisoč evrov. Skratka, pod črto, strošek poroke je znašal več kot pol milijona evrov.