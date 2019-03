Za posledicami možganske kapi umrl Luke Perry

Perry je v zgodnjih devetdesetih veljal za enega največjih najstniških idolov. V seriji Beverly Hills je stopil v čevlje lika Dylana, sina milijonarja. Igral je med letoma 1990 in 1995 ter med letoma 1998 in 2000. Prav ta vloga ga je popeljala med prepoznavne obraze v svetu filma: pred tem je namreč delal v različnih avtopralnicah in hotelih.

Med leti 1993 in 2003 je bil poročen z Rachel Sharp, za njim žalujeta otroka Jack in Sophie.

Poleg omenjene serije, ki ga je proslavila, je posnel tudi serije Another World, Oz, Jeremiah, Windfall, John from Cincinnati, Body of Proof in Riverdale. Leta 1992 je sodeloval pri filmu Buffy, izganjalka vampirjev, ki pa ni bil najbolj uspešen, potem pa je igral v celem kupu televizijskih filmov in takih, ki so pristali neposredno na DVD formatu.

Perry je nazadnje posnel vlogo za prihajajoči film Quentina Tarantina o Charlesu Mansonu z naslovom Once Upon a Time in Hollywood.Premiera bo 26. julija, nekaj dni pred 9. avgustom, ko je 50. obletnica Tate-LaBianca umorov.