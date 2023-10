'Za preostanek sveta se tvoj obraz očitno spreminja, a sam tega ne opaziš'

"V tej industriji je tako velik pritisk, da si vedno videti mlad, da ko enkrat začneš, postane to nekakšen domino učinek, ki mu ni konca" je povedala Courteney Cox za revijo Woman . "Za preostanek sveta se tvoj obraz očitno spreminja, toda sam – ker imaš zgolj en popravek naenkrat – tega ne opaziš."

V nadaljevanju je 59-letna zvezdnica serije Prijatelji dejala, da svoje lepotne popravke danes obžaluje. "Bili so popolna izguba časa in želim si, da ne bi popustila pritisku, da sem jih imel."

Nov val samozavesti je Courteny prejela leta 2017, ko so ji polnila raztopili in je v ogledalu zopet videla osebo, kakršna je bila nekoč. "Počutim se bolje, ker sem podobna sebi in upam, da sem," je še povedala za britanski časnik.