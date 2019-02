Za prevaro krivi alkohol in prosi za odpuščanje

Khloe s Tristanim in Jordyn.

Kot smo že poročali, se je prevarana Khloe Kardashian že soočila z ljubico svojega partnerja Tristana Thompsona, 21-letnim pin-up dekletom Jordyn Woods, ki je bila tudi prijateljica njene polsestre Kylie Jenner. Čeprav je Woodsova sprva zanikala, da je bilo med njima kar koli telesnega, pa je nato po pisanju tujih medijev dejala, da se poljuba sploh ne spomni, kajti tisti 'usodni' večer je bila pod vplivom alkohola.

Jordyn naj bi namreč na zabavi spila velike količine alkohola in to naj bi botrovalo njeni slabi odločitvi – da se zaplete s Tristanom. A škoda je bila storjena, nekdanja najboljša prijateljica Kylie se ji je odrekla in Jordyn se je odselila iz njenega domovanja nazaj k svoji materi.

Tuji mediji še dodajajo, da je mladenka prosila tako Kylie kot tudi Khloe za odpuščanje, medtem ko naj bi ji Kylie verjela, da je neumnosti res botroval alkohol, pa Khloe ne želi sprejeti opravičila.