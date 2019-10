Za rakom na dojki zbolel oče pevke Beyonce

Za rak dojk sicer pravijo, da je to bolezen žensk, a v enem odstotku lahko zbolijo tudi moški – v Sloveniji za dotično boleznijo tako povprečno zboli 10 do 15 moških na leto. Iz ZDA pa zdaj prihaja novica, da je za rakom dojk zbolel tudi Mathew Knowles, oče slavne ameriške pevke Beyonce. Trenutno kaj več o bolezni še ni povedal, mediji so vprašanja o očetu naslovili tudi na pevko, ki se na vprašanja še ni odzvala.

Mathew je skrbel za Beyoncéjino kariero že od samega začetka, še ko je bila v zasedbi Destiny's Child. Ko pa je družina izvedela, da je varal ženo in več let lagal celi družini, ga je zvezdnica odpustila kot menedžerja. Poleg tega naj bi v letih, ko je delal za hčer, pridelal več kot 900 tisoč evrov dolgov, kajti 'pozabil' je plačevati davek.

Diagnostika raka dojk pri moških je običajno lažja kot pri ženskah, ker imajo moške dojke zelo malo maščobe. Ko s staranjem pri moških pade koncentracija testosterona v krvi, pa se lahko poveča nivo estrogena, tako lahko pride do razvoja mlečnih žlez, kjer se lahko razvije tudi rak.