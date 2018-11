Za raperja usodna mešanica fetanila, kokaina in alkohola

26-letni raper Mac Miller je umrl od naključne usodne mešanice fetanila, kokaina in alkohola, so potrdili viri pri reviji People. Kot je losangeleški mrliški oglednik zapisal v zapisniku, je bila njegova smrt nesrečni primer zaradi mešanice različnih substanc.

Millerja so 7. septembra našli na njegovi postelji z obrazom na kolenih. Ko je njegov asistent poklical pomoč, so ga sicer oživljali, a je bilo prepozno. Kot je znano, je imel raper večkrat obdobja, ko je jemal različne substance, a zgolj rekreativno. Maja se je Miller razšel z dekletom Ariano Grande, sicer pa je mesec pred smrtjo izdal peti album Swimming, noč pred usodnim dogodkom pa gledal nogomet s prijatelji.

31. oktobra so mu prijatelji priredili koncert v njegov spomin in ga poimenovali Mac Miller: A Celebration of Life (Slavljenje življenja). Na njem so nastopili SZA, Travis Scott, Ty Dolla $ign, John Mayer, Anderson .Paak, Miguel in številni drugi.