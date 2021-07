Za skoraj 68 tisoč evrov na mesec lahko živite v vili pevke Rihanne

Razkošno domovanje ponuja skoraj 709 kvadratnih metrov bivalnega prostora in veliko zasebnosti. V njem med drugim najdemo kar pet spalnic in sedem kopalnic, ogromno kuhinjo, dnevno sobo, garderobno omaro in prostor za fitnes. Lani je zvezdnica zanj odštela 13,8 milijona dolarjev, kar je približno 11,6 milijona evrov. Posestvo je bilo pred tem v lasti Mary, hčerke ustvarjalca I Dream of Jeannie Sidneyja Sheldona. Posestvo ponuja tudi ogromno dvorišče s teraso na prostem, spa in bazen.

Več v priloženi fotogaleriji: