Za spektakel večera na poroki sina Roda Stewarta poskrbel Petar Grašo

Sin britanske legende Roda Stewarta , Liam in Američanka konavoških in hercegovskih korenin Nicole Artukovich sta se v poročila v jezuitski cerkvi v Dubrovniku. Praznovanje se je z gosti nadaljevalo na trdnjavi Lovrijenac v Dubrovniku, piše Dubrovniški dnevnik . Goste je zabavala Klapa Kaše in Željko Barač na saksofonu, kasneje pa so zaplesali še na ritme DJ-ja. Ko se je večer iztekal, je na poroki zapel tudi Petar Grašo . Na družbeno omrežje je objavil videoposnetek s svatbe, pod objavo pa je zapisal: "Vesel sem, da sem bil del tega čudovitega večera...glasba, veselje in nekaj solz veselja...Nicole in Liam Stewart-srečno!!"

Dubrovniški časnik poroča, da so Liam in njegovi prijatelji v nekem trenutku slekli majice in se zabavali, nakar je na oder prišel Rod. Medtem ko so ostali proslavljali, je on prišel z metlo in pometel tla ter nasmejal vse prisotne. Poleg predstave, ki jo je naredil na trdnjavi, je legendarni Rod Stewart po poročnem obredu v cerkvi tudi zapel in igral na dude.