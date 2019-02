Za svetovni dan pice gola v kadi

Devetega februarja po vsem svetu praznujejo ljubitelji pice, kajti oboževalci te italijanske jedi so se odločili, da bo ta dan posvečen pici. Sprva naj bi bila pica označena kot hrana revnih, ko so v Neaplju pripravljali le tanko testo brez dodatkov in ga na tržnicah prodajali revnemu prebivalstvu. Nekateri zapisi še navajajo, da naj bi prvo pico spekli okoli leta 1750, prva picerija na svetu Pizzeria Port’ Alba v Neaplju pa naj bi začela obratovati leta 1830.

Če je nekoč bila pica hrana revnih, pa je skozi zgodovino prišla v vse kotičke sveta in danes ni osebe, ki ne bi poznala te jedi. Poleg tega pa je postala tudi kulinarično doživetje, kajti 'pograbili' so jo tudi priznani kuharski mojstri in iz preproste jedi ustvarili razkošno doživetje okusov.

Kot je videti, je velika oboževalka pice tudi 48-letna Padma Lakshmi, ameriška TV-voditeljica, igralka in avtorica kuharskih knjig. Kajti za svetovni dan pice se je slekla do golega, legla v kad in si privoščila pico. Vse skupaj pa je obeležila tudi na Instagramu.