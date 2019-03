Za svobodo plačala milijon dolarjev

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je pred dnevi obtožil in aretiral skoraj 50 ljudi, ki so bili vpleteni v prevaro z elitnimi univerzami. Z visokimi podkupninami so namreč poskrbeli, da so njihovi otroci prišli na prestižne ameriške šole. Med vpletenimi pa sta tudi dve slavni igralki, Felicity Huffman iz serijeRazočarane gospodinje in Lori Loughliniz Polne hiše.

Takoj ko je obtožnica prišla v javnost, so zvezdnico Razočaranih gospodinj aretirali in odpeljali v pripor, sodnik je določil varščino 220 tisoč evrov, zasegli pa so ji tudi potni list. Enaka 'usoda' je čakala Loughlinovo, vendar je bila v času aretacije na snemanju v Vancouvru, a se je takoj vrnila v ZDA in se sama predala oblastem.

Lori je namreč za vpis obeh hčerk, Isabelle Rose in Olivie Jade, plačala več kot 440 tisoč evrov, znesek pa je toliko višji zaradi tega, ker sta se dekleti na univerzo vpisali kot nadarjeni športnici, tako sta prišli v veslaško moštvo Univerze v Južni Kaliforniji. Sodišče je zvezdnici naložilo milijon dolarjev varščine (okoli 880 tisoč evrov), pustili pa so ji potni list, kajti igralka snema v Britanski Kolumbiji, a konec marca se mora vrniti v ZDA, ker jo čaka sojenje.

"Od začetka leta 2011, pa vse do zdaj, so določene osebe z namenom, da bi svoje otroke vpisale na prestižne univerze ter v dogovoru z drugimi, s podkupovanjem in goljufijo olajšale sprejem otrok na visoke šole in univerze v okrožju Massachusetts in drugje, vključno z Univerzo Yale, Univerzo Stanford, Univerzo v Teksasu, Univerzo v Južni Kaliforniji in Univerzo v Teksasu; Kalifornija - Los Angeles," je sporočil Zvezni preiskovalni urad.