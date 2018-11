'Za svoje otroke sem pripravljena umreti'

Ko sta se Tom Cruise in Nicole Kidman leta 2001 ločila, sta njuna posvojena otroka Isabella in Connor ostala z očetom, vez z materjo pa se je pretrgala. Hitro so se pojavile govorice, da je za to kriva cerkev, kateri je pripadal Tom ter katero sta sprejela tudi oba otroka. Po besedah igralke Leah Remini naj bi Kidmanovo označili za osebo, ki škodi scientološki cerkvi in naj ne bi dovolili, da kdorkoli stopi v stik z njo.