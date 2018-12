Za Heidi Klum se je prelevil v kuharja

Da ljubezen premika meje in človeka pripravi do tega, da želi počneti čimveč stvari, s katerimi bo zaslužen za srečo svoje boljše polovice, priča tudi ljubezenska zgodba supermanekenke Heidi Klum in glasbenika Toma Kaulitza. Čeprav je med njima 16 let starostne razlike, saj je Tom star 29 let, Heidi pa 45, in čeprav sta z razmerjem pričela v preteklem letu, je bilo eno leto skupnega časa očitno več kot dovolj, da sta spoznala, da sta pripravljena na naslednji korak – zaroko. Novico o slednji je obelodanila srečna Heidi, ki je na božično noč na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri je pokazala razkošen zaročni prstan in spodaj zapisala: ''Rekla sem DA ...''