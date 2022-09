Za težave v razmerju Toma Bradyja in Gisele Bündchen ni kriva nezvestoba

Zakon športnika Toma Bradyja in manekenke Gisele Bündchen naj se ne bi znašel v težavah zaradi nezvestobe, temveč zato, ker sta se zvezdnika preprosto odtujila drug od drugega, pravi nek vir blizu zakoncev. Čeprav so govorice o tem, da sta tik pred ločitvijo, vedno glasnejše, zvezdnika le-te vztrajno zanikata, še vedno pa naj bi se trudila, da zakon obdržita.

Bosta Tom Brady in Gisele Bündchen naslednja zvezdnika, ki bosta podpisovala ločitvene papirje? Zakonca se že dlje časa spopadata s težavami, ki ju vedno bolj ločujejo, a le-tem naj ne bi botrovala nezvestoba, temveč vedno manj skupaj preživetega časa, zaradi česar sta se odtujila. Ločeno naj bi preživela večino poletja, pred kratkim pa so na Bradyjevo tekmo prišli samo otroci, brez njegove žene, ki mu je sicer vso srečo zaželela v objavi na družbenem omrežju.

icon-expand Tom Brady in Gisele Bündchen FOTO: Instagram

"Med njima ni obtoževanj o nezvestobi. Tom in Gisele se v zadnjem času borita, da bi rešila zakonske težave, saj sta se zelo oddaljila drug od drugega," je za Page Six povedal vir blizu zvezdnikov in dodal, da je 45-letni igralec ameriškega nogometa večino poletja preživel ločeno od svoje žene. Družina je meseca julija preživela počitnice na Bahamih, manekenka pa je nato z otroki odpotovala v Kostariko, kjer so tri tedne preživeli sami. Čeprav naj bi družina skupaj preživela 11-dnevi premor, ki si ga je Brady privoščil avgusta, pa naj bi se ta v tistem času sam z otroki znova odpravil na Bahame. "Gisele avgusta ni šla z njimi, to je bil Tomov čas z otroki," je dejal vir. Njun zakon naj bi se začel majati, ko se je športnik odločil, da se iz napovedane upokojitve znova vrne na zelenico, vir pa je dodal, da govorice o tem, da sta se zvezdnika takrat zelo sprla, niso resnične.

"Gisele nima težav s tem, da se je Tom odločil, da se vrne k ameriškemu nogometu. Želi si, da je srečen in igra, če si tega želi. Nikoli mu ni postavila ultimata, naj izbere med njo in nogometom. Težava je v tem, da sta se oddaljila drug od drugega," je pristavil vir. 42-letnica je vidno manjkala na prvi domači tekmi ekipe, za katero je Brady upal, da se je bo udeležila tudi žena, a so zanj ob igrišču navijali le otroci, 12-letni Benjamin, 9-letna Vivian in 15-letni Jack, ki ga ima iz zveze z nekdanjo partnerico. Na tekmo sta jih pospremili športnikova mati in sestra. Kljub težkemu obdobju pa zvezdnika še zmeraj gradita novo domovanje v Miamiju na Floridi, okrožje pa je znano po tem, da nudi domovanja številnim premožnežem. Brazilska manekenka naj bi v tem času z otroki živela v najeti hiši v Miamiju, nekaj dni pa je s hčerko preživela v New Yorku. Najbolj plačana manekenka na svetu je za revijo Elle dejala, da je svojo kariero postavila na stranski tir, da je lahko pomagala Bradyju in vzgajala njuna otroka, zato je prosila moža, naj več časa preživi z družino.