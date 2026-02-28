Za umetnino Davida Hockneyja pričakujejo od dva do štiri milijone evrov

Hockneyjeva prva slika angleške pokrajine s prikazom popolnoma urejenega vrta v Oxfordshiru je na ogled prvič po treh desetletjih, poroča britanski Guardian . Po navedbah dražbene hiše je bila umetnina English Garden dokončana v Boulderju v Koloradu, velja za eno ključnih umetnikovih del in ima pomembno mesto v širši umetnostni zgodovini.

To je prelomna slika, ki postavlja temelje za vse, kar je sledilo, je dejal Tom Edisson z oddelka za sodobno umetnost pri dražbeni hiši.

Oseminosemdesetletni angleški slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf se je kmalu po končani umetniški šoli preselil v ZDA, poleti leta 1965 pa so ga povabili, da predava na univerzi v Boulderju v Koloradu. Tam si je našel ljubimca, 19-letnega študenta Dalea Chismana, in šest tednov užival v Boulderju, kjer so mu sicer dodelili atelje brez oken.

English Garden je njegova prva v celoti dokončana slika angleške pokrajine, nastala pa je v času, ko je prevladovala abstraktna in ne figurativna umetnost. Poleg slik kalifornijskih bazenov Hockneyjeve novejše slike, ki prikazujejo pokrajino vzhodnega Yorkshira, veljajo za njegove najbolj prepoznavne in priljubljene.

Sliko so v letu njenega nastanka prvič razstavili v londonski galeriji Kasmin, nazadnje pa leta 1970 v londonski galeriji Whitechapel. Od takrat je bila v zasebni lasti, leta 1997 je šla na dražbo. Prihodnji mesec bodo v galeriji Serpentine v Londonu odprli razstavo njegovih novih del.