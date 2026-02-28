Naslovnica
Tuja scena

Za umetnino Davida Hockneyja pričakujejo od dva do štiri milijone evrov

London, 28. 02. 2026

Avtor:
E.K. STA
DAVID HOCKNEY English Garden

Umetnina Davida Hockneyja z naslovom English Garden, ki jo je eden najpomembnejših britanskih umetnikov 20. in 21. stoletja ustvaril leta 1965, gre marca na dražbo. Njeno vrednost so ocenili na 2,5 do 3,5 milijona funtov oziroma med 2,86 in štirimi milijoni evrov. Do takrat je na ogled v galeriji dražbene hiše Sotheby's v Londonu.

Hockneyjeva prva slika angleške pokrajine s prikazom popolnoma urejenega vrta v Oxfordshiru je na ogled prvič po treh desetletjih, poroča britanski Guardian. Po navedbah dražbene hiše je bila umetnina English Garden dokončana v Boulderju v Koloradu, velja za eno ključnih umetnikovih del in ima pomembno mesto v širši umetnostni zgodovini.

Umetnina z naslovom English Garden (desno) je ocenjena na več milijonov evrov.
FOTO: Profimedia

To je prelomna slika, ki postavlja temelje za vse, kar je sledilo, je dejal Tom Edisson z oddelka za sodobno umetnost pri dražbeni hiši.

Oseminosemdesetletni angleški slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf se je kmalu po končani umetniški šoli preselil v ZDA, poleti leta 1965 pa so ga povabili, da predava na univerzi v Boulderju v Koloradu. Tam si je našel ljubimca, 19-letnega študenta Dalea Chismana, in šest tednov užival v Boulderju, kjer so mu sicer dodelili atelje brez oken.

English Garden je njegova prva v celoti dokončana slika angleške pokrajine, nastala pa je v času, ko je prevladovala abstraktna in ne figurativna umetnost. Poleg slik kalifornijskih bazenov Hockneyjeve novejše slike, ki prikazujejo pokrajino vzhodnega Yorkshira, veljajo za njegove najbolj prepoznavne in priljubljene.

Sliko so v letu njenega nastanka prvič razstavili v londonski galeriji Kasmin, nazadnje pa leta 1970 v londonski galeriji Whitechapel. Od takrat je bila v zasebni lasti, leta 1997 je šla na dražbo. Prihodnji mesec bodo v galeriji Serpentine v Londonu odprli razstavo njegovih novih del.

David Hockney slika dražba denar umetnost

