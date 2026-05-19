Za več kot 132 milijonov evrov prodali delo Jacksona Pollocka

Delo, ki so ga označili za eno prvih resnično abstraktnih slik v zgodovini, je preseglo prejšnjo rekordno ceno, ki jo je na dražbi dosegla katera od umetnin preminulega ameriškega slikarja Jacksona Pollocka . Pred tem je dražbeni rekord za abstraktnega ekspresionističnega umetnika znašal 61,2 milijona dolarjev (približno 54 milijonov evrov), za kolikor so leta 2021 prodali njegovo sliko Številka 17, 1951. Druga njegova dela pa so na zasebnih dražbah dosegla precej višje cene, tudi do 180 milijonov evrov.

"S tem delom se je Pollock končno osvobodil okovov konvencionalnega slikarstva na stojalu in ustvaril eno prvih resnično abstraktnih slik v zgodovini umetnosti," je v izjavi zapisala dražbena hiša Christie's. Umetnina je bila v zasebni zbirki medijskega magnata SI Newhousea in je postala četrto najdražje delo, ki so ga prodali na dražbi.

V zbirki je bil tudi bronasti kip romunskega umetnika Constantina Brancusija, ki so ga prodali za približno 95 milijonov evrov. To je drugi najvišji znesek za skulpturo kadar koli na dražbi. Na prodaj so bila med drugim tudi dela Marka Rothka in Joana Miroja.

Pollock (1912–1956) je bil pomembna osebnost v abstraktnem ekspresionističnem umetniškem gibanju. Njegovo akcijsko slikanje velja za enega najbolj prepoznavnih v svetu umetnosti, pogosto ga tudi posnemajo.

Za najdražjo sliko, kar so jih kdaj prodali na dražbi, še vedno ostaja Salvator Mundi (Odrešenik sveta). Renesančno delo, ki so ga pripisali Leonardu da Vinciju, je leta 2017 doseglo ceno 382 milijonov evrov.