Za več kot 40-letni zakon igralca Petra Gallagherja kriva njegova mama

Peter Gallagher se je v nedavnem tujem podkastu spominjal, kako ga je mama grajala po razhodu s sedanjo ženo Paulo Harwood: 'To je tvoj problem'. "Je čudovita mlada ženska in vse težave, ki jih boš imel z njo, boš imel s komer koli," naj bi mu takrat dejala mama. Zvezdnik je, kljub razhodu na začetku zveze, s soprogo poročen že več kot 40 let.

Igralec Peter Gallagher je spregovoril o modrem nasvetu, ki ga je nekoč prejel od svoje matere. 68-letni igralec se je v New York Timesovem podkastu Modern Love spominjal svoje preteklosti in spregovoril o tem, kako ga je mama ozmerjala, potem ko se je razšel s svojo sedanjo ženo Paulo Hardwood na začetku njune zveze. Dejal je, da mu je mama rekla: "Vrni se k njej in se opraviči. Ona je čudovita mlada ženska in vse težave, ki jih boš imel z njo, boš imel s komer koli, ker so to tvoje težave. Zato bodi prekleto prepričan, da ugotoviš, kaj se dogaja s tabo, preden začneš menjavati partnerje kot nogavice – mislim, da ni rekla nogavice – ampak rekla je, da je to bistvo."

"Preden zavržeš to zvezo, razišči, kaj je tisto, kar te res moti, in stavim, da boš našel," se je spominjal maminih besed. "To bo tvoj problem. Težava, ki jo boš imel, ne glede na to, s kom boš." Nasvet se je izkazal za resničnega, saj sta s Paulo nedavno praznovala 41. obletnico poroke in imata dva otroka: 30-letno hčerko Kathryn in 27-letnega sina Jamesa. Igralec je o tem, kako je vedel, da bo odnos deloval še danes, dejal: "To je kot vera. Kot da si pripravljen sprejeti, kako malo veš. In poskušati nameniti pozornost svojemu partnerju v bolj vključujočem pogledu."

