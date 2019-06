Ob hčerkinem petju za vedno zaprla oči

13. julija se je za vedno poslovila 54-letna mehiška igralka Edith González , ki se nam je zasidrala v srca z vlogo nežne in lepe Esperanze v telenoveli Ne pozabi me nikdar, kjer je bil njen TV-partner Fernando Colunga .

Za mehiške medije je zdaj dober teden po smrti spregovoril igralkin starejši brat Víctor Manuel . Slednji je igralkine zadnje minute tik pred smrtjo opisal z besedami: ''Ob njej smo bili njena hčerka, moja hčerka, njen mož Lorenzo in jaz. Njena hčerka Constanza in moja sta ji prepevali ob spremljavi kitare. Zaspala je, odšla je spokojna. Zdi se mi, da je trpljenje premagala na zelo poseben način.''

''Imela je neopisljivo moč. Ni dovolila, da bi ji bolezen odvzela nasmeh,'' je še dodal igralkin brat, ki je povedal, da so zdravniki naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, a žal je bila bolezen močnejša.

Edith so leta 2016 odkrili raka na jajčnikih. Takrat se je začel njen boj s to zahrbtno boleznijo, ki je trajal vse do danes. Bolezen je znova udarila in zdravstveno stanje se ji je zelo poslabšalo. 12. junija so jo sprejeli v eno od mehiških bolnišnic, kjer je naslednji dan v zgodnjih jutranjih urah izgubila bitko z rakom na jajčnikih.