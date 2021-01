Za spremenjen videz Demi Moore ni kriv lepotni poseg, ampak ličila?

Demi Moore se je pred dnevi udeležila letošnjega pariškega tedna mode, na katerem se je v sklopu Fendijeve modne kolekcije pomlad/poletje 2021 sprehodila po modni brvi. 58-letna igralka je ob tej priložnosti nosila elegantna črna svilnata oblačila, njen videz pa so dopolnili ogromni uhani in črna pisemska torbica. Največ pozornosti pa je pri njenih oboževalcih in tistih, ki so pogledali posnetke z modne revije, pritegnil njen obraz. Zaradi izrazitih ličnic so se pojavile govorice, da je slavna igralka šla pod nož.