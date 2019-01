Za gastritis okrivil brexit in Donalda Trumpa

53-letni novinar in voditelj priljubljene britanske oddaje Good Morning Britain Piers Morgan, je bil ponovno hospitaliziran. Bolnišnico je tako v enem tednu obiskal kar dvakrat – pred dnevi zaradi obsežnih telesnih preiskav, ker se je konec leta 2018 zaradi prehlada, kot je dejal, ''potil kot prašič'', a ''zaradi gledalcev ni želel oditi na bolniško.'' Na svojem Instagram profilu je po prvi hospitalizaciji delil fotografijo, s katero je oboževalcev na komičen način sporočil, da je z njim vse uredu in med drugim zapisal: ''Slaba novica ... Ne umiram.''

Tokrat je bil hospitaliziran zaradi gastritisa – želodčne bolezni, ki je lahko podedovana ali sprožena s strani zunanjih dejavnikov, kot je pekoča, pokvarjena, prekisla, preveč začinjena hrana in celo pretiran stres. Priljubljeni 53-letni voditelj je tudi tokratno pot v bolnišnico izkoristil za humoristično potezo in se na svojem Twitter profilu kljub bolečinam pošalil, da so za njegovo nastalo zdravstveno težavo krivi veganska klobasa, brexit in ameriški predsednik Donald Trump. V prenešenem pomenu torej: hrana in stres.