Tuja scena

Za zvezdnika Polne hiše po diagnozi raka limfatičnega sistema še rak jezika

New York, 03. 12. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

"Vprašal sem se, ali se kdo heca iz mene," je diagnozo raka jezika, ki jo je prejel le nekaj mesecev po tem, ko je uspešno premagal diagnozo raka limfatičnega sistema, komentiral igralec Dave Coulier, zvezdnik serije Polna hiša. Oboževalce je pomiril, češ da so zdravniki zelo pozitivni ter da bo tudi to bitko dobil.

Igralec Dave Coulier, ki je aprila letos uspešno premagal diagnozo raka limfatičnega sistema, je zdaj razkril, da ga čaka nov boj z rakom jezika. "To je nov rak, ki ni povezan z ne-Hodgkinovim limfomom. Je šok za sistem, vprašal sem se, ali se kdo heca iz mene," je iskreno povedal v pogovorni oddaji Today.

Za zvezdnik Polne hiše po diagnozi raka limfatičnega sistema še rak jezika
Za zvezdnik Polne hiše po diagnozi raka limfatičnega sistema še rak jezika FOTO: Profimedia

Zvezdnik serije Polna hiša je v intervjuju pojasnil, da so mu zdravniki dejali, da bi rak jezika "lahko izviral iz virusa HPV, s katerim se je okužil pred 30 leti," in se je morda "aktiviral in spremenil v karcinom". Coulier je svojega raka označil za "zelo ozdravljivega" z "90-odstotno stopnjo ozdravljivosti". Oboževalce je pomiril z besedami: "Zdravnik je rekel, da je prognoza dobra, vendar bomo takoj začeli z obsevanjem."

Zdravljenje je bilo po besedah igralca do zdaj "popolnoma drugačno" kot kemoterapija, ki jo je prestal lani. "Ne zdi se tako agresivno, vendar še vedno obstajajo stranski učinki." 66-letnik ostaja pozitiven, da bo tudi to diagnozo premagal.

Dave Coulier polna hiša rak diagnoza bolezen
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
03. 12. 2025 08.38
Nikol ga nisem vidu igrat.
ODGOVORI
0 0
