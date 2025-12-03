Za zvezdnika Polne hiše po diagnozi raka limfatičnega sistema še rak jezika

Igralec Dave Coulier , ki je aprila letos uspešno premagal diagnozo raka limfatičnega sistema, je zdaj razkril, da ga čaka nov boj z rakom jezika. "To je nov rak, ki ni povezan z ne-Hodgkinovim limfomom. Je šok za sistem, vprašal sem se, ali se kdo heca iz mene," je iskreno povedal v pogovorni oddaji Today .

Zvezdnik serije Polna hiša je v intervjuju pojasnil, da so mu zdravniki dejali, da bi rak jezika "lahko izviral iz virusa HPV, s katerim se je okužil pred 30 leti," in se je morda "aktiviral in spremenil v karcinom". Coulier je svojega raka označil za "zelo ozdravljivega" z "90-odstotno stopnjo ozdravljivosti". Oboževalce je pomiril z besedami: "Zdravnik je rekel, da je prognoza dobra, vendar bomo takoj začeli z obsevanjem."

Zdravljenje je bilo po besedah igralca do zdaj "popolnoma drugačno" kot kemoterapija, ki jo je prestal lani. "Ne zdi se tako agresivno, vendar še vedno obstajajo stranski učinki." 66-letnik ostaja pozitiven, da bo tudi to diagnozo premagal.