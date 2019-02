Zabava po oskarjih: (pre)visoki razporki in osupljive obleke

Največji svetovni zvezdniki so se po prestižni podelitvi filmskih nagrad udeležili velike zabave, ki jo organizira revija Vanity Fair. Večina zvezdnic je zabavo imela za dober izgovor, da lahko preobleče in navduši v novih, še bolj drznih kreacijah. Nekatere so šle mogoče celo predaleč.

Kendall Jenner – seksi ali preveč drzno? FOTO: AP

Največje svetovne zvezdnice so se po prestižni podelitvi oskarjev udeležile velike zabave, ki jo že tradicionalno prireja revija Vanity Fair. Zanjo so se seveda preoblekle in lahko bi rekli, da so s kreacijami še bolj navdušile. Vse prisotne je brez sape brez dvoma pustila Kendall Jenner, ki je v svoji drzni obleki razkazovala veliko gole kože.

Kendall Jenner in Caitlyn Jenner FOTO: AP

Med poziranjem pred fotografi se ji je pridružil tudi oče Bruce, ki je pred leti spremenil spol in postal Caitlyn Jenner. Med tistimi, ki znajo izstopati, je bila tokrat 49-letna Jennifer Lopez, ki je blestela v čudoviti črno-modri obleki, lase pa je imela rahlo skodrane. Z elegantno pričesko je tako poudarila in nadgradila svoj glamurozni videz.

Jennifer Lopez FOTO: AP

Če smo iskreni, pa tudi druge zvezdnice niso prav dosti zaostajale. Nekatere so stavile na večno elegantno črno (Natalie Portman, Jessica Alba, Heidi Klum, Renée Zellweger, Miley Cyrus ...), druge pa so posegle po drugačnih barvah. Lindsey Vonn je blestela v beli čipkasti obleki, Natalie Portman pa se je za razliko od večine odločila za hlačni kostum.

Lady Gaga FOTO: AP

Lady Gagain Charlize Theron pa nista izgubljali časa s preoblačenjem in sta ostali kar v istih oblekah. Gaga se je zlatega kipca, ki ga je prejela za najboljšo izvirno pesem, celo tako razveselila, da svojega prvega oskarja niti za hip ni izpustila iz rok in je z njim na zabavi tudi pozirala.

Cash Warren in Jessica Alba sta se prepustila čustvom. FOTO: AP

Na zabavo je prišlo tudi nekaj zvezdniških parov, med drugimi Cash Warren in Jessica Alba, ki sta si pred fotografi izkazovala ljubezen,Sofia Vergara in Joe Manganiello, Heidi Klum in Tom Kaulitz, novopečena zakonca Liam Hemsworth in Miley Cyrus ter drugi. Več utrinkov z zabave v priloženi fotogaleriji.