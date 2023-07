Zabava v Hamptonsu: 'Absolutno najbolj impresiven seznam gostov'

V luksuznem letovišču Hamptons se je ob ameriškem dnevu neodvisnosti odvila zvezdniško obarvana zabava, ki jo je organiziral poslovnež Michael Rubin . Odeti v belo so se dogodka udeležili največji zvezdniki športnega sveta in predstavniki zabavne industrije.

Nogometni zvezdnik Kylian Mbappé , oskarjevec Leonardo Di Caprio , zvezdnica serije Talenti v belem Ellen Pompeo , košarkar Devin Booker , glasbenik Usher , komik Kevin Hart , producent in raper DJ Khaled so le nekatera izmed imen, ki so se udeležila dogodka. Tam so bili tudi manekenka Emily Ratajkowski , zakonca Jennifer Lopez in Ben Affleck , košarkar James Harden , glasbenik Jack Harlow , manekenka Winnie Harlow in vplivnica ter pevka Dixie D'Amelio .

"Najlepša hvala vsem, ki so se nam pridružili. Upam, da je vaš maček blažji kot moj," se je ob deljenju fotografij z zabave na Instagramu pošalil poslovnež. "Čast in privilegij je, da vsako leto združim toliko čudovitih ljudi na kup. Moja jetra bodo potrebovala leto dni, da pridejo k sebi. Čudovita noč s čudovitimi ljudmi. In dobra novica: letos nismo potrebovali zdravniške oskrbe, nobenih večjih poškodb ni bilo," je dodal.

Fotografi so v objektiv ujeli tudi glasbenico Kelly Rowland in samskega Toma Bradyja. Zabave nista zamudila niti raperja Travis Scott in Jay Z s soprogo Beyonce. Na dogodku sta bili tudi pevkina sestra in mama Solange in Tina Knowles. Dogodka sta se udeležili tudi Kim Kardashian in Kendall Jenner ter Justin Bieber s soprogo Hailey.

"To je absolutno najbolj impresiven seznam gostov do sedaj," je pod videoposnetek zabave zapisal eden od uporabnikov na Twitterju, s katerim so se številni strinjali in dejali, da bi tudi sami z veseljem obiskali takšen dogodek, ter se ob tem šaljivo spraševali, zakaj tudi oni niso prejeli vabila.