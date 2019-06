Zabaven posnetek z resničnim vabilom: na kosilo z zakoncema Clooney že za slabih 10 evrov

George Clooney je posnel video, v katerem je množico povabil k prijavam na dvojni zmenek z njim in njegovo soprogo. 14. julija bosta izžrebala srečni par, ki se jima bo pridružil pri obedovanju v njunem domu na italijanskem jezeru Como. in cena? Od slabih 10 do skoraj 5.000 evrov.

Na družbenih omrežjih in v tujih medijih je zaokrožil zabaven videoposnetek, v katerem je nastopil ameriški igralec George Clooneyin v njem vse zainteresirane pozval k prijavi na dvojni zmenek z njim in njegovo soprogoAmal. V posnetku se je moral držati napisanega scenarija, besedilo pa mu ni bilo ravno pogodu, kar se je v določenih trenutkih opozilo tako po njegovih pogledih, kot sarkastičnih pripombah, ki jih je namenil režiserju.

Najprej je množico nagovoril po svoje: ''Pozdravljeni, sem George Clooney in rad bi vas povabil, da pridete v Italijo k moji ženi in meni,'' a ga je režiser hitro ustavil z besedami:''Rez! Ustavimo se kar tukaj. George, se lahko držiš napisanega scenarija?'' Igralec je pritrdil in začel ponovno, tokrat po besedilu:''Pozdravljeni, sem soprog Amal Clooney, George, in rad bi vas povabil, da pridete k nama na jezero Como.'' Po 'recitaciji' je pogledal režiserja in dejal: ''Je tako v redu?'' Slednji mu je odvrnil: ''Ljudje imajo radi Amal, ona je ključna točka.''

Do 14. julija letos bosta slavna zakonca zbirala prijave za t.i. dvojni zmenek FOTO: Profimedia

Tiho kimanje in mrmranje v brk z igralčeve strani sta dala vedeti, da mu režiser ni ravno popihal na dušo, a je kljub temu nadaljeval : ''Prav ste slišali. Za podporo Clooneyjeve fundacije za človekove pravice vas vabiva na dvojni zmenek z Amal, priznano odvetnico za človekove pravice, profesorico prava in z mano ... igralcem.'' Ponovno je usmeril pogled k režiserju in mu dal vedeti, da kar ne more verjeti, kakšno besedilo so mu dodelili. ''Samo predstavljajte si, vi in Amal z vinom v rokah ob razpravljanju o aktualnih problematikah, medtem, ko njen soprog v tišini streže hrano.'' Po izjavi slednjega je nagovoril režiserja: ''Resno, zakaj ne naredimo kar posnetka, v katerem bom povedal, da bo samo Amal tam, mene pa sploh ne bo?'' In ko je režiser odvrnil: ''No, to je pa fantastična ideja! Dajmo narediti kar tako,'' je sam dejal: ''Samo šalil sem se.''

''Resno, zakaj ne naredimo kar posnetka, v katerem bom povedal, da bo samo Amal tam, mene pa sploh ne bo?'' FOTO: Profimedia