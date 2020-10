Zac Efron 33. rojstni dan preživel v družbi avstralske ljubezni

Par, ki se je v javnosti prvič pojavil julija letos, načrtuje skupno življenje. Igralec, ki je srečo v ljubezni našel v Avstraliji, se je odločil, da si v obmorskem mestu Byron Bay omisli tudi nepremičnino. Pred kratkim je praznoval 33. rojstni dan, družbo pa mu je delala njegova Vanessa, manekenka, ki jo je spoznal v eni od tamkajšnjih kavarn, v kateri je zaposlena.

Zac Efronse še zmeraj nahaja v Avstraliji, kjer čas preživlja s svojo novo ljubeznijo. Z Vanesso Valladares je preživel tudi rojstni dan, ki ga praznuje 18. oktobra. Prijatelji o njuni zvezi pravijo, da je 'izjemno resna', prav njuno razmerje pa je razlog, da se priljubljenemu igralcu ne mudi nazaj v Združene države Amerike.

icon-expand Zac in Vanessa ob prihodu na zabavo ob njegovem 33. rojstnem dnevu. FOTO: Profimedia

Zvezdnik, ki je navduševal tudi v novejši verziji priljubljene serije Obalna straža, je osebni praznik proslavil v družbi Vanesse ter njunih prijateljev na zabavi v Byron Bayju, prihod na prizorišče zabave pa so ujeli tudi številni fotografi. Na druženju so bila prisotna tudi nekatera znana imena iz sveta zabave, kot na primer oče igralcevChrisainLiama Hemswortha,Craig. Zabaval se je tudi nekdanji teniški igralec Patrick Rafter, radijski voditeljKyle Sandilands ter voditeljica avstralskega pevskega šova The Voice Renée Bargh.

icon-expand Na prizorišče je prispela tudi torta za slavljenca. FOTO: Profimedia

''Zac in Vanessa sta izjemno srečna. Skupaj sta praznovala njegov rojstni dan. Njuno razmerje je resno. Vanessa z Zacom živi v Byron Bayju,''je eden od njegovih prijateljev zaupal ameriškim medijem. Ness, kot jo prijatelji radi kličejo, je bila z igralcem že nekajkrat opažena na skupnih kosilih. Spoznala sta se junija, ko je stregla v kavarni v kraju, kjer ima zvezdnik najeto tudi nepremičnino. ''Družiti sta se začela julija in se nato hitro podala na skupne počitnice. Takrat je Vanessa z igralcem tudi zaživela v njegovi hiši,'' so takrat povedali prijatelji.

Valladaresova se ob začasnem delu v gostinstvu ukvarja tudi z manekenstvom, pozirala je že za nekaj modnih kampanj za avstralske znamke kot so Love St., Of the Sun in RVCA. Je ljubiteljica surfanja in narave, na svojih družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije dogodivščin, na katerih je obkrožena z naravnimi lepotami Avstralije. Igralec, ki so ga v preteklosti povezovali z olimpijsko plavalko Sarah Broima trenutno v najemu hišo ob obali, vendar se je že odpravil na lov za nepremičnino, ki mu bo nudila stalno prebivališče v Byron Bayju, saj se v Ameriko zaenkrat naj ne bi nameraval več vrniti.

