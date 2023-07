Zac Efron delil prisrčno fotografijo in zbegal oboževalce: So to tvoji otroci?

Zac Efron zelo redko deli podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, zato so občasno objavljene fotografije na njegovem Instagramu še toliko bolj opazne. Nedavno je tako delil fotografijo z dvema prisrčnima otrokoma, Olivio in Henryjem. Mnoge oboževalce je objava zbegala, saj so takoj pomislili, da sta to igralčeva otroka. Zvezdnik je sicer že večkrat objavil fotografijo s triletno deklico, ki je v resnici njegova mlajša polsestra. Po zadnji fotografiji sodeč, pa je Zac zelo dober starejši polbrat, saj je malčka peljal v cirkus.

Zac Efron je eden od tistih zvezdnikov, ki svoje zasebno življenje skrbno čuva pred javnostjo. Občasno vseeno razveseli svoje sledilce na Instagramu in objavi redke podrobnosti ter fotografije iz svojega življenja. Nedavna objava z dvema prikupnima otrokoma v naročju pa je nekatere oboževalce pustila odprtih ust. "So to tvoji otroci?" so se spraševali v komentarjih.

V resnici ne gre za otroke priljubljenega 35-letnika, kot so napačno predvidevali nekateri sledilci, saj zvezdnik za zdaj še ni oče. Triletna Olivia in nekaj mlajši Henry sta igralčeva polsestra in polbrat, s katerima ima skupnega očeta Davida. Kot je pred kratkim povedal igralec, sam še ni pripravljen na otroke. "Zase mislim, da še nisem zrel za otroke. Vloga očeta od enem v filmu mi je dala vedeti, da moram še malo odrasti," je povedal maja 2022 in dodal, da svoje starše izjemno spoštuje.

PREBERI ŠE Zac Efron očaran na snemanju: To mi bo ostalo v spominu do konca življenja

Kljub veliki starostni razliki se igralec odlično znajde v vlogi starejšega polbrata in po nedavni fotografiji sodeč, je malčka odpeljal v cirkus. V komentarjih se je z emojiji srca oglasil tudi Zacov mlajši brat Dylan. V Instagram Storyju je pozneje delil nekaj utrinkov s predstave v cirkusu Vargas v San Luisu Obispu v Kaliforniji. Olivia je sedela v naročju svojega zvezdniškega brata, mali Henry pa poleg očeta Davida, ki se jim je očitno pridružil na zabavni predstavi.

Zvezdnik Srednješolskega muzikala je sicer že nekajkrat delili fotografije s svojo polsestrico, s katero imata čudovit odnos. Decembra leta 2022 je objavil fotografijo, ko jo poljublja na glavo, medtem ko mu sedi v naročju. "Vse najboljše, mala sestrica," je zapisal ob fotografijo, ki razkriva, da ima deklica ravno okoli božiča rojstni dan. Fotografije prikupne triletnice pogosto objavlja tudi Dylan, z Zacom pa pogosto tekmujeta v tem, kdo bo boljši starejši brat. Zapisi 31-letnika namreč razkrivajo, da sta jo močno razvadila in da z njo oba zelo rada preživljata prosti čas.