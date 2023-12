Zac Efron dobil svojo zvezdo na Pločniku slavnih

"Rad bi omenil še nekoga, ki danes ni prisoten, to je Matthew Perry, ki je bil zelo prijazen in radodaren do mene, ko sva snemala film Še enkrat 17. Sodelovanje z njim je bilo tako zabavno in me še vedno žene ter motivira na toliko različnih načinov. To me je res potisnilo v naslednje poglavje moje kariere in za to se ti najlepše zahvaljujem, Matthew. Danes veliko razmišljam o tebi," je s pogledom, uprtim v nebo, dejal 36-letnik.