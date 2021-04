Zac Efron je spet samski.

Potem ko so se pojavile govorice, da sta se Zac Efron in Vanessa Valladares razšla, je avstralski radijski voditelj Kyle Sandilands potrdil, da je govoril z zvezdnikom in da mu je ta potrdil razhod z Vanesso.

Potem ko je časopis The Daily Telegraph poročal, da sta se zvezdnik filma Obalna straža (Baywatch) Zac Efronin avstralska manekenka Vanessa Valladares razšla po manj kot letu dni, je avstralski radijski voditeljKyle Sandilands v svoji oddaji zatrdil, da je pred kratkim govoril z Zacom, ki je potrdil razhod.

"Ne gre samo za The Daily Telegraph. To lahko potrdim tudi jaz po včerajšnjem pogovoru z njim," je Kyle dejal ta teden v radijskem programu The Kyle and Jackie O Show s sedežem v Sydneyju."(Razhod) je še svež, vendar ne tako zelo svež, kot bi bilo včeraj. Vendar sta šla vsak svojo pot."

Kyle, ki je že prej delil podrobnosti o razmerju Zaca in Vanesse s poslušalci, je dodal: "Ni bilo nobene drame, vendar je zadeva končana."

Še na začetku tega meseca je bilo videti, da je zveza med 32-letnim igralcem in 25-letno Vanesso vse močnejša. Par je bil skupaj od poletja lani, čas pa sta preživljala v najeti hiši v Avstraliji.

"Zelo je vesel, da je z Vanesso in da živi v Avstraliji," je za E! News 1. aprila povedal bližnji vir igralca. "To mu je spremenilo življenje na bolje."