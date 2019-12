Zac Efron med snemanjem dokumentarca staknil smrtonosno okužbo

Po poročanju tujih medijev je ameriški igralec Zac Efron v Papui Novi Gvineji med snemanjem dokumentarnega filma Killing Zac Efron staknil smrtonosno okužbo, zaradi katere je moral malo pred božičem nehati s snemanjem in se odpraviti v bolnišnico. Zbolel je zaradi bakterijske okužbe, podobne tifusu, v spremstvu zdravniškega osebja pa je bil nato z letalom prepeljan v avstralski Brisbane, kjer je bil hospitaliziran v splošni bolnišnici v Spring Hillu. Zdravniki so mu potem, ko se je njegovo zdravstveno stanje stabiliziralo, dali zeleno luč za pot nazaj v Združene države, kjer je preživel božične praznike.

Tifus je okužba, ki jo povzroči bakterija Salmonella typhimurium. Slednja se širi z onesnaženo vodo ali hrano, v človeškem organizmu pa se naseli v črevesje in krvni obtok. Če se ne zdravi, je lahko približno eden od petih primerov usoden. Simptomi tifusa vključujejo trajno visoko vročino, šibkost, bolečine v želodcu, glavobol in izgubo apetita.

Efron bo v kratkem nadaljeval s snemanjem dokumentarca, v katerem bo osrednji fokus na njegovem preživetju v divjini. Globoko v džungli in z osnovno opremo ter vodičem bo v zgodovini avanturističnih ekspedicij tako vklesal tudi svoje ime. O izzivu je pred kratkim povedal: ''Ponavadi se v ekstremnih okoliščinah dobro znajdem in iščem priložnosti, ki mi na vseh ravneh predstavljajo izziv. Navdušen sem, ker bom raziskal vsako neoznačeno ozemlje in odkril, kakšna pustolovščina me čaka!"