Zac Efron naj bi bil sveže samski: avstralske govorice vedno glasnejše

Sicer so govorice povzročile pravo zmedo, saj se je še pred nekaj tedni šušljalo, da naj bi bila zaročena. Kaj je torej res? Očitno bomo morali počakati in videti, kaj bo pokazal čas.

Portalu The Sunpa je neimenovani vir, ki naj bi bil blizu igralcu in njegovi (nekdanji) izbranki, povedal: "Zdelo se je, da sta Zac in Vanessa resna, kar se tiče njune zveze. Karakterno sta se res dopolnjevala. Zac je najel hišo na plaži v kraju Byron Bay in septembra se je k njemu preselila tudi Vanessa. Ko se je torej enkrat odločil, da bo ostal v Avstraliji za dlje časa, ji je predlagal, da skupaj kupita nov dom, novo hišo. In sta si hiše tudi že ogledovala, iskala tisto pravo. A žal je imela usoda drugačne načrte, saj nista več skupaj."

Par naj bi se po besedah vira odločil za razhod, saj je Zac najnovejši film snemal na drugi strani kontinenta in so bile zaradi epidemije meje med zveznimi državami zaprte. "Zac je zakopan v delo in razdalja med njima je očitno naredila svoje. Skupni prijatelji upajo, da se bosta pobotala, a se zdi, da je bila njuna zveza le kratka poletna romanca, ki sta jo priznala tudi javno."

PortalWoman's Daypa je govoril z virom, ki z Zacom sodeluje pri snemanju filma. "V Adelaide bo še nekaj časa, ker ga k temu zavezuje njegovo delo. Dekleta ne omenja velikokrat in zelo rad se druži z domačini. Zac je zelo prijeten, ampak tudi zelo rad flirta. Če bi bila jaz Vanessa, gotovo ne bi bila zadovoljna, da dela v drugi državi."