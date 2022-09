Zac Efron o agorafobiji: Preprosto ne hodim ven

"Preprosto ne hodim ven. Ljudje, zbrani v večjih skupinah, v meni vzbudijo agorafobijo," je za revijo povedal igralec. O podobnih težavah so spregovorili tudi drugi zvezdniki, med katerimi sta tudi Kim Basinger in Danny Osmond . Slednji je leta 2000 dejal, da bi včasih raje izbral smrt, kot da bi stopil na oder, če bi mu kdo ponudil to možnost.

Da je ostal v popolni telesni formi, se je moral velikokrat odpovedati spancu, več trenirati in jesti enake tri obroke dan za dnem, je še povedal za publikacijo. Sedaj skuša pozornost usmeriti v negativne posledice, ki sta jih pustila težek trening in način življenja, s katerima je sicer pridobil postavo za omenjeni film.

"Razvil sem nespečnost in zapadel v depresijo, s katero sem se boril dolgo časa. Zaradi te izkušnje sem izgorel in zelo težko se je bilo ponovno postaviti na noge. Na koncu so vse to pripisali predolgemu jemanju diuretikov, ki so imeli negativni učinek na moje telo," je še razkril 34-letnik.