Zac Efron o svojem prvem filmskem poljubu: Zaznamoval me je za vedno

Ključni problem je bil, da je pred snemanjem jedel ribe, kar je ob stiku ustnic začutila, bolje rečeno, zavohala, tudi Kay Panabaker. "Bil sem zelo mlad. To je bil moj prvi prizor poljubljanja. Bilo je v televizijski seriji Summerland in nisem se zavedal, da uživanje rib tik pred tem verjetno ni dobra ideja," je zaupal v intervjuju za revijo Elle in dodal: "Poljubil sem svojo soigralko in vprašala me je, če sem za kosilo jedel ribe. Vsi so se mi smejali. To me je zaznamovalo za vse življenje."