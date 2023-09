Zac Efron objavil fotografijo z bratom in navdušil oboževalke

Zac Efron je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri je z mlajšim bratom Dylanom Efronom . 35-letni zvezdnik in njegov štiri leta mlajši brat sta uživala v vodnih radostih na jezeru Coeur d'Alene, družila pa sta se tudi med igro golfa v bližini. Igralčeve oboževalke pa so bolj kot njune aktivnosti navdušile mišice, ki sta jih pokazala, saj sta pozirala brez majic.

Pod galerijo fotografij so se takoj pojavili navdušeni komentarji, v katerih so predvsem dekleta hvalila njuni izklesani postavi. "Poroči se z menoj," je bila neposredna ena, druga pa dodala: "Moja simpatija že več kot 17 let." Oglasil pa se je tudi moški del, eden je zapisal: "Prosim, Bog, ne dovoli, da moje dekle vidi to."