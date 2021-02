Zac Efron postal lastnik zemljišča v Avstraliji

Zac Efron se je odločil za nakup 1,6 milijona evrov vrednega zemljišča na območju Tweed Valley, to pa je le eden od korakov k izpolnitvi načrta - želi si namreč, da bi se v kratkem lahko dokončno preseli v Avstralijo. Po tem, ko je ob začetku pandemije pobegnil na območje avstralskega Queenslanda in se nato zaljubil v Vanesso Valladares , natakarico iz Byron Bayja, se je odločil, da se v Združene države Amerike več ne vrne.

Skrit pred mediji je že od marca 2020 živel prav v obalnem mestecu Byron Bay, kjer je julija spoznal tudi Valladaresovo. Pred kratkim so ga fotografi ujeli ob 115 tisoč evrov vrednem karavanu, v katerem je živel v preteklih mesecih, med tem, ko je snemal film z naslovom Gold. Avstralski mediji so odkrili tudi, da je avgusta odpovedal načrtovan let proti Los Angelesu, saj ni imel nobenega interesa za povratek na ameriška tla.