Zac Efron pred gimnazijo iz Srednješolskega muzikala: 'Kaj to pomeni?'

Zac Efron se je vrnil na slavno lokacijo srednje šole East High, kjer je potekalo snemanje uspešnice Srednješolski muzikal , ki ga je izstrelila med zvezde. Priljubljeni igralec je na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri s stegnjeno roko pozira pred gimnazijo v Salt Lake Cityju, ob njej pa je zapisal: "Don't you ... Forget about me."

"O moj bog, prosim, povej mi, da se bo zgodilo ponovno srečanje," je pod objavo komentiral navdušen oboževalec, zvesta oboževalka pa je zapisala: "Ponovna obuditev filma se mora zgoditi skupaj s tabo. Troy za vedno. Zac, rada te imam." Nekateri oboževalci so igralčevo fotografijo takoj povezali z videom, ki ga je prejšnji mesec objavila njegova soigralka Vanessa Hudgens , s katero je bil nekaj časa tudi v zvezi. "Ampak, ampak ... Vanessa je imela pred nekaj tedni podobno objavo. Kaj to pomeni?"

Zapis, s katerim je Efron svoje sledilce opozoril, naj ne pozabijo nanj, je naslov uspešnice iz leta 1985, ki jo je prepevala skupina The Breakfast Club . Oboževalcem sta fotografija in Zacovo sporočilo dala upanje, da se morda obeta ponovno srečanje igralske zasedbe Disneyjevega muzikala, ali pa je v nastanku nov projekt, povezan s filmom.

Disney trenutno predvaja serijo High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS), ki govori o srednješolcih, ki pripravljajo gledališki nastop filmske verzije Srednješolskega muzikala, zato so nekateri sklepali, da se bosta Efron in Hudgensova pojavila na malih ekranih. "Upam, da to pomeni, da bosta z Vanesso gosta v HSMTMTS-ju."

Zvezdnika se na številna vprašanja in domneve oboževalcev nista odzvala, zato bo na odgovor, kaj se kuha na slavni gimnaziji, treba počakati.