Zac Efron prepričan: Vanessa Hudgens bo najboljša mama vseh časov

Med Zacom Efronom in Vanesso Hudgens očitno ni nobenih zamer. Njuna ljubenska zgodba se je resda končala že pred skoraj 15 leti, a zvezdnika sta ostala v dobrih odnosih in podpirata drug drugega. Igralka je trenutno srečna v objemu Cola Tuckerja , s katerim se je lani decembra poročila, kmalu pa bo dobila tudi svojega prvega otroka.

Igralec v javnosti do sedaj še ni komentiral nosečnosti svojega nekdanjega dekleta, čeprav je Vanessa novico o tem, da pod njenim srcem raste novo življenje, razkrila že marca. Zdaj pa je zvezdnik z odgovorom na vprašanje, kakšna mama bo, preprosto navdušil. "Vanessa bo najboljša mama vseh časov," je odgovoril na vprašanje novinarja za Access Hollywood .

Obenem je komentiral tudi nosečnost še ene od nekdanjih soigralk iz filma Srednješolski muzikal , ki ga je izstrelil med zvezde. Ashley Tisdale je prav tako v veselem pričakovanju, in sicer svojega drugega otroka, 36-letnik pa je ob tem dejal, da prihaja dobro obdobje. "Bližajo se zabavna družinska srečanja," se je pošalil zvezdnik.

Zac in Vanessa sta se zaljubila leta 2006 in veljala za enega najlepših parov na svetovni zvezdniški sceni. Ko sta se leta 2010 razšla, drug o drugem nista nikoli grdo govorila, vmes sta zgolj nekoliko izgubila stike. Večkrat sta se tudi pohvalila in priznala, da sta hvaležna za svoje razmerje.