Zac Efron si je po okužbi hitro opomogel: Hvala za vso ljubezen in skrb

Pred kratkim smo poročali o tem, da je ameriški igralec Zac Efron v Papui Novi Gvineji med snemanjem dokumentarnega filma Killing Zac Efron dobil smrtonosno okužbo , zaradi katere je moral malo pred božičem prenehati snemanje in oditi v bolnišnico. Sedaj pa je zvezdnik na Instagramu potrdil, da so govorice resnične in da je res zbolel zaradi bakterijske okužbe, podobne tifusu.

Po poročanju avstralskega The Sunday Telegraph je bil Zac hospitaliziran v splošni bolnišnici v Spring Hillu, zdravniki pa so mu, potem ko se je njegovo zdravstveno stanje stabiliziralo, dovolili, da odpotuje nazaj v Združene države, kjer je preživel božične praznike v družinskem krogu. Zvezdnik je še dodal:"Počitnice preživljam doma s prijatelji in družino. Hvala za vso ljubezen in skrb, se vidimo leta 2020!"

Številni oboževalci so nad novico o njegovem okrevanju navdušeni, zvezdnik pa bo tako po praznikih nadaljeval s snemanjem dokumentarca, kjer se osredotoča na preživetje v divjini.