Zac Efron: V čast bi mi bilo igrati Matthewa Perryja

Matthew Perry in Zac Efron sta leta 2009 skupaj zaigrala v komediji Še enkrat 17.

Zvezdnik Srednješolskega muzikala je prav tako izrazil globoko žalost ob izgubi igralskega kolega. Dejal je, da ga je njegova smrt skrušila. "Bil je moj mentor, skupaj sva posnela resnično kulski film," je dejal. "V zgled mi je bil, od njega sem se naučil komedije. Ko smo snemali Še enkrat 17, je bilo zame tako nadrealistično, ko sem pogledal, da je tam on, ker sem se od njega, iz njegovega celotnega življenja, veliko naučil." Efron je v komediji Še enkrat 17 iz leta 2009 zaigral mlajšo različico Perryjevega lika Mika O'Donnella.

Manekenka Athenna Crosby je prejšnji teden razkrila, da je bila z Matthewem Perryjem na večerji dan pred njegovo smrtjo. Dejala je, da je bil dobre volje in je navdušeno govoril o stvareh, ki so se mu dogajale v življenju, ter o načrtih za prihodnost, med drugim o snemanju biografskega filma. "Matthew je želel posneti film o svojem življenju in želel je Zaca, ki ga je nekoč že igral. Dejal je, da je takrat nalogo odlično opravil," je povedala za revijo People.