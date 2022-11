Zac Efron z novo frizuro in mišicami povsem neprepoznaven

Igralca Zaca Efrona oboževalci skoraj niso prepoznali, ko so ga na snemanju filma The Iron Claw v Louisiani fotografirali z nekoliko daljšimi lasmi in precej izstopajočimi mišicami. Zvezdnik trenutno z igralsko kolegico Lily James snema film o življenju rokoborca, zato je postrižen na gobico, njegovo telo pa je veliko bolj natrenirano kot običajno. 35-letnika so fotografi ujeli na setu, ko se je v pleteni sivi majici brez rokav in oprijetih hlačah iz jeansa sprehajal po prizorišču.