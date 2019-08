Začasna prepoved za obsesivnega oboževalca

John Mayer je dosegel začasno prepoved približevanja za obsesivnega oboževalca, ki ga je nadlegoval in mu grozil od marca letos.

Kot je zapisano v sodnih papirjih, je 39-letni Ryan Jeremy Knightnadlegoval 41-letnega pevca Johna Mayerja in med drugim v svojih grožnjah omenjal neslavne morilce kot so Ted Bundy in morilca Johna Lennona Marka Davida Chapmana, ter dejal, da je "marsikaterega Juda poslal v bolnišnico".

Knight naj bi mu tudi grozil s smrtjo, hkrati pa ga rotil, da je bilo "vse, kar je želel, da bi bila prijatelja" in da je "on kot bog in da je povsod" ter da naj "pazi kaj ima za hrbtom".

28. junija je Knight obiskal Mayerjev koncert v Severni Karolini, a so ga odkrili varnostniki in ga pospremili s prizorišča. Mayer je v svoj zagovor zapisal, da so mu dogodki povzročili "močne čustvene pretrese".

Sodnik je zato začasno odločil, da se mora Knight, ki že ima zajeten kriminalni dosje, držati vsaj 30 metrov proč od pevca in njegovega doma. 27. avgusta pa bodo na sodišču odločili, ali bodo to prepoved približevanja naredili za trajno.