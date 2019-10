Začel zavračati vloge, ki umrejo: igral že 23 umorjenih likov

Britanski igralec Sean Bean , ki je v Igri prestolovzaigral Neda Starka, je za britanski The Sun povedal, da je začel zavračati vloge, ki so v filmu ali seriji umorjene. V Igri prestolov, kjer je igral Neda Starka, je bil brutalno obglavljen, v Gospodarju prstanov pa je kot Boromir padel po številnimi puščicami. To sta le dve od 23-ih smrti na zaslonu, ki jih je uprizoril 60-letnik.

Želi si, da bi naslednja vloga, ki jo bo prevzel, preživela: "Zavrnil sem že nekaj vlog, saj se mi zdi, da je postalo že predvidljivo, da bo moj lik umrl. To sem moral končati in nekako to preživeti. Postalo je preveč predvidljivo, če sem nenehno umiral. Na nekem snemanju so mi rekli, da bodo umorili moj lik in ko sem izrazil veliko žalost, so vprašali, če me lahko hudo poškodujejo. Odgovoril sem, da lahko, dokler me ohranijo živega."