Začelo se bo sojenje proti družini Kardashian

Leta 2016 je pritegnila pozornost člana ene najbolj slavnih družin na svetu, Roba Kardashiana. Njuno razmerje je bilo že od samega začetka precej turbulentno: precej hitro sta spočela otroka, ki se je še istega leta novembra. Deklico sta poimenovala Dream in se dober mesec po njenem rojstvu razšla. Nekaj dni kasneje sta se zaradi hčerke pobotala, njuno razmerje pa je ponovno trčilo ob zid februarja 2017. Pet mesecev kasneje je Rob na svojem Instagramu delil fotografije razgaljene Chyne, zaradi česar je bilo njunega razmerja nepreklicno konec in je Blac zahtevala sodno prepoved približevanja.

Chyna in družina Kardashian ob razhodu niso bili v pretirano dobrih odnosih, zato se je zaradi vsega, kar se je zgodilo, odločila podati tožbo zoper celotno družino. Njena odvetnica, Lisa Bloom, je za tuje medije podala uradno izjavo, v kateri je povedala, da se bo sojenje pričelo že čez nekaj dni. Chyna je v svoji tožbi zoper Kardashianove navedla, da so ji uničili kariero in da je bila zaradi njih finančno oškodovana. Po njenih besedah naj bi namreč namerno sabotirali drugo sezono resničnostne serije Rob & Chyna, ki so jo nadomestili z resničnostnim šovom Kylie Jenner. S tem naj bi družina prekršila predhodno podpisano konkurenčno klavzulo.

Zvezdničina odvetnica je dodala: ''Chyni so pogosto nadeli žaljive vzdevke, večkrat je slišala, da je c**a ... Namerno so sabotirali njeno in Robovo oddajo, zaradi česar je na koncu utrpela finančno izgubo.''

Chyna se med drugim sklicuje tudi na to, da naj bi družina Kardashian televizijski mreži E! News zagrozila, da bo umaknila vse svoje serije, če ne bodo nemudoma prenehali s predvajanjem šova Rob & Chyna. Po besedah Blacine odvetnice, naj bi družina do sedaj na številne načine poskušala doseči, da ne pride do sojenja, ponudili naj bi tudi finančno poravnavo, a je Chyna odločena, da bo proti njim nastopila na sodišču in razkrila vse umazane podrobnosti.