Začelo se je izbiranje porote za sojenje R. Kellyju

Pevec, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, naj bi vodil skupino menedžerjev, telesnih stražarjev in drugih ljudi, ki so zaposlovali ženske za spolne odnose, to pa naj bi trajalo skoraj dve desetletji. Tožilci navajajo, da so žrtve izbrali na koncertih in drugih prizoriščih, ko so bile ločene od svojih družin in prijateljev, zvezdnik pa je od njih zahteval, da ga kličejo "Daddy", po slovensko očka. Poleg tega tožilci navajajo, da je Kelly leta 1994 podkupil uradnika iz Illinoisa, da bi pridobil lažno osebno izkaznico za pevko Aaliyah, s katero se je nameraval poročiti, ko je imela ona 15 let, on pa 27. Zvezdnik vse obtožbe vztrajno zanika.

Za tuj medij je Kellyjev odvetnik na vprašanje o pevčevem počutju odgovoril: "Samo še en ponedeljek." Sojenje se bo odvijalo dve leti po tem, ko je bil Kelly leta 2019 v Chicagu aretiran zaradi spolnega izkoriščanja otrok in mladoletnic, posedovanja otroške pornografije ter goljufanja ameriške države. Ker je pevec nenehno spreminjal sestavo svoje pravniške ekipe, se je datum sojenja nenehno spreminjal, a tokrat gre očitno zares.