Začelo se je snemanje filma o Amy Winehouse

Načrti za biografski film o Amy Winehouse so v javnost prišli junija lani. To po oceni revije Far Out dokazuje, da zanimanje po biografskih glasbenih filmih po lanskem uspehu Elvisa Baza Luhrmanna ne pojenja. Film je naslovljen po njenem drugem albumu Back to Black in se bo osredotočil na njeno težavno življenje. "Čutim se navdušeno in ponižno, da imam priložnost, da bom lahko v kina pripeljala Amyjino čudovito edinstveno in tragično zgodbo, ki jo bo spremljal najpomembnejši del njene zapuščine, to je njena glasba," je med drugim povedala režiserka. Scenarij za Back to Black je napisal Matt Greenhalgh, ki je pred tem ustvaril scenarij za debitantski celovečerec Taylor-Johnsonove Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu iz leta 2009.